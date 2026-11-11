مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح جدیدی با عنوان «کارت نشاط» برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، خدادادی گفت: این کارت با هدف حفظ کرامت دانش‌آموزان طراحی شده است.

وی افزود: کارت نشاط به نام خود دانش‌آموز صادر می‌شود و کمک‌های مالی خیرین و بنیاد‌های حامی به حساب این کارت واریز خواهد شد.

ه گفته وی دانش‌آموزان می‌توانند با استفاده از این کارت، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: کارت نشاط می‌تواند جایگزین مناسبی برای شیوه توزیع مستقیم اقلام آموزشی از سوی نهاد‌های حمایتی باشد و زمینه حمایت هدفمند از دانش‌آموزان نیازمند را فراهم کند.