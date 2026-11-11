نفرات برتر مسابقات قهرمانی کیک‌جیتسو استان قم در رشته مبارزات ترکیبی (MMA)، در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، پس از پایان رقابت‌های مسابقات قهرمانی کیک‌جیتسو استان قم در رشته MMA، فهرست برترین‌های این رقابت‌ها در رده‌های مختلف سنی اعلام شد.

در رده نونهالان، سید امیرعلی حسینی، مصطفی قهرمانی، ابوالفضل حیدری، مهدی قاسمی، سجاد نوری، محمدحسین اسماعیلی و امیرمحمد محسنی به‌عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در رده نوجوانان نیز طا‌ها بهزادی، امیرحسین صدرنیا، امیرعباس میرزایی، یوسف رسولی، محمد معین محمدی، محمدامین اسدی و امیرمهدی عبدی در فهرست برترین‌ها قرار گرفتند.

در رده جوانان، امیرحسین قره‌داغی، سجاد فرهادی، امیرعلی اسکندری، ابوالفضل هفتانی و محمدمهدی جعفری و در رده بزرگسالان، سید یوسف حسینی، سید قاسم اسدی، محمد امیر سعادتمند، علی عباسی، مهران شهریاری و علی‌اکبر خانعلی‌پور به‌عنوان نفرات برتر این رقابت‌ها معرفی شدند.