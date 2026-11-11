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نیروهای جمعیت هلال احمر استان اصفهان در شبانه روز گذشته به ۱۶ حادثهدیده از پنج حادثه جاده وامدادخواهی امدادرسانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۵ مورد حادثه مختلف به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر استان گزارش شد که نجاتگران و پایگاههای امدادی بلافاصله به محل حوادث اعزام شدند.
وی درباره تفکیک انواع حوادث رخداده گفت: از مجموع ۵ حادثه ثبتشده، ۲ مورد حوادث جادهای، یک مورد فوریتهای پزشکی، یک مورد خدمات حضوری و یک مورد نزاع و درگیری بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به آمار آسیبدیدگان و مصدومان این حوادث بیان کرد: در مجموع، ۱۶ نفر حادثهدیدهاند که از این تعداد ۱۴ نفر مصدوم شدهاند. همچنین با تلاش نیروهای امدادی، ۴ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند، ۱ نفر به صورت سرپایی در محل درمان یافت و متأسفانه ۱ مورد فوتی در صحنه نیز ثبت شد.
مؤمنی با اشاره به آمادهباش و حضور فعال پایگاههای امداد و نجات هلال احمر در پوشش این حوادث تاکید کرد: پایگاههای عملیاتی ابیازن نطنز، امینآباد شهرضا، مهربین خمینیشهر، دولتپیرین سمیرم و حضرت ابوالفضل (ع) نجفآباد در عملیاتهای ۲۴ ساعت گذشته مشارکت و حضور داشتند.