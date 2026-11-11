معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به نسل جوان در برنامه‌های راهیان نور، تبیین فلسفه ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را از الزامات برنامه‌های فرهنگی و تربیتی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رسول مقابلی در جلسه ستاد پشتیبانی راهیان نور استان، افزود: تجربه‌های اخیر جنگ نشان داد که سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، همبستگی ملی و حضور مسئولانه مردم از مؤلفه‌های مهم اقتدار کشور است و باید این مفاهیم در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، به‌ویژه برای نسل جوان مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه نباید فاصله نسلی موجب گسست ارتباط جوانان با افتخارات و تاریخ معاصر کشور شود، خاطرنشان کرد: فلسفه ایثار، مقاومت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فداکاری در مسیر حفظ منافع ملی باید به‌درستی برای نسل جدید تبیین شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، تشکل‌های دانش‌آموزی و دانشجویی و رسانه‌ها در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تأکید کرد.

مقابلی در پایان، هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان برای تأمین خدمات و امکانات مورد نیاز کاروان‌های راهیان نور را ضروری دانست.