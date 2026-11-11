برداشت زیتون از درختان پُربار منطقه مغان آغاز شده است. محصول برداشت شده به کارخانه فرآوری و روغن کِشی شرکت کشت و صنعت مغان منتقل می‌شود تا تبدیل به روغن زیتون شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل برداشت زیتون از درختان پُربار منطقه مغان آغاز شده است. محصول برداشت شده به کارخانه فرآوری و روغن کِشی شرکت کشت و صنعت مغان منتقل می‌شود تا تبدیل به روغن زیتون شود.

پیش بینی می‌شود ۷۰۰ تن روغن زیتون به دست آید.

تاکنون ۱۶۰ تن زیتون به کارخانه تحویل شده که پس از عملیات سورت، ۴۵ تن آن به‌عنوان زیتون کنسروی مرغوب برای فرآوری اولیه اختصاص یافته است.

همچنین با توجه به روند افزایشی برداشت محصول، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید زیتون کنسروی در سال جاری به حدود ۶۰ تن برسد.

در بخش زیتون روغنی نیز برآورد‌ها از تولید حدود ۱۱۰ هزار لیتر روغن زیتون فرابکر و بکر تا پایان فصل برداشت حکایت دارد.

بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، میزان برداشت زیتون کنسروی امسال نسبت به سال گذشته ۴۰۰ درصد و در مقایسه با میانگین پنج سال گذشته ۳۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.

همچنین در بخش زیتون روغنی، رشد ۴۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته و ۵۰۰ درصدی در مقایسه با میانگین پنج سال گذشته پیش‌بینی شده است.

افزایش تولید زیتون در شرکت مغان، بیانگر ظرفیت‌های قابل توجه باغات این مجموعه و اهمیت توسعه زیرساخت‌های فرآوری در تکمیل زنجیره تولید است؛ موضوعی که می‌تواند با افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، زمینه توسعه صنایع تبدیلی و ارتقای جایگاه تولیدی این شرکت را فراهم کند.