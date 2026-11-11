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عمل جراحی کرانیو پلاستی ( ترمیم استخوان جمجمه مغز ) با تکنولوژی سه بعدی در بیمارستان ولایت دامغان با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این عمل روی سر جوان ۲۷ سالهای انجام شد که بر اثر حادثه دچار شکستگی استخوان جمجمه و سپس ضربه مغزی و خونریزی در ناحیه جمجمه شده بود .
دکتر فرامرز امانت متخصص جراحی مغز و اعصاب و پزشک معالج در خصوص عمل جراحی ترمیم نقص استخوان جمجمه با روش تکنولوژی سه بعدی گفت: جراحی کرانیو پلاستی یکی از پیچیدهترین و حساسترین روشهای جراحی مغز و اعصاب است که با هدف ترمیم و بازسازی نواقص جمجمه صورت میگیرد.
وی افزود: در این عمل حیاتی با تکنولوژی سه بعدی بافتهای آلوده و عفونی جمجمه استریل و قطعه استخوانهای ناقص و شکسته ترمیم میشود.
وی افزود: با انجام این عمل جراحی که سه ساعت به طول انجامید سردرد شدید، ضعف اندام و بی حسی بیمار رفع و بیمار از خطر فلجی و اختلالات نجات پیدا کرد.