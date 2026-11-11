به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این عمل روی سر جوان ۲۷ ساله‌ای انجام شد که بر اثر حادثه دچار شکستگی استخوان جمجمه و سپس ضربه مغزی و خونریزی در ناحیه جمجمه شده بود .

دکتر فرامرز امانت متخصص جراحی مغز و اعصاب و پزشک معالج در خصوص عمل جراحی ترمیم نقص استخوان جمجمه با روش تکنولوژی سه بعدی گفت: جراحی کرانیو پلاستی یکی از پیچیده‌ترین و حساسترین روش‌های جراحی مغز و اعصاب است که با هدف ترمیم و بازسازی نواقص جمجمه صورت می‌گیرد.

وی افزود: در این عمل حیاتی با تکنولوژی سه بعدی بافت‌های آلوده و عفونی جمجمه استریل و قطعه استخوان‌های ناقص و شکسته ترمیم می‌شود.

وی افزود: با انجام این عمل جراحی که سه ساعت به طول انجامید سردرد شدید، ضعف اندام و بی حسی بیمار رفع و بیمار از خطر فلجی و اختلالات نجات پیدا کرد.