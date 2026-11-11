شهید گمنام دوران دفاع مقدس که امروز میهمان مردم شهیدپرور شهرستان بافق است، در زمان شهادت ۲۱ سال سن داشته و در عملیات کربلای ۶ در منطقه عملیاتی سومار به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد؛ این شهید والامقام در جریان برنامه استقبال و میزبانی مردم بافق، با حضور در حوزه علمیه خواهران، مدارس شهرستان، جمع فرهنگی راویان و معراج شهدای بسیج، عطر شهادت را در فضای این مراکز پراکنده می‌کند.

همچنین مجموعه ریحانه، مسجد قبا، مسجد موسی‌بن‌جعفر (ع)، محله مادر بی‌نشان، بیت‌الاحزان و امامزاده عبدالله (ع) از دیگر میزبانان این شهید گمنام در شهرستان بافق خواهند بود.

پیکر مطهر این شهید گمنام پس از تشییع و برگزاری مراسم‌های مربوط، در منطقه حسین‌آباد یزد، پارک کوثر به خاک سپرده خواهد شد.