مردم شهیدپرور همدان، میزبان پیکر مطهر دو شهید گمنام شدند و با حضور در مراسم استقبال، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های والای شهدا به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، پیکر مطهر این شهدای گمنام در مراسم‌های جداگانه‌ای با حضور کارکنان صداوسیمای مرکز همدان و دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی همدان تشییع و مورد استقبال قرار گرفت.

در نخستین مراسم، کارکنان صداوسیمای مرکز همدان با حضور در آیین استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام، با اهدای گل و ادای احترام، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس را گرامی داشتند.

در این مراسم، حاضران با بدرقه پیکر این شهید، بر تداوم راه شهدا و پاسداشت آرمان‌های آنان تأکید کردند.

همزمان، دانشگاه آزاد اسلامی همدان نیز میزبان شهید گمنام دیگری بود.

دانشجویان، استادان و کارکنان این دانشگاه با حضور در آیین استقبال، به حرمت مقام شهدا ادای احترام کردند.