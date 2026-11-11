تفاهم‌نامه اجرای طرح ملی «سپاس» با هدف توسعه فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی، ارتقای سلامت روانی و جسمی و گسترش مشارکت عمومی در محلات استان آذربایجان شرقی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این تفاهم‌نامه میان اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت ورزش‌های همگانی استان امضاء شد و بر اساس آن لیلا جاویدان، معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان، و میرمعصوم سهرابی، رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان، به‌عنوان نمایندگان دو طرف، اجرای این طرح را دنبال خواهند کرد.

هدف از اجرای این طرح، ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت سلامت جسمی و روانی شهروندان و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی قشرهای مختلف جامعه از ظرفیت‌های ورزشی محلات عنوان شده است. همچنین پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، توسعه فعالیت‌های روزمره ورزشی و برگزاری جشنواره‌های ورزشی محله‌محور از محور‌های اصلی این تفاهم‌نامه است.