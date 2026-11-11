معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به قرارگیری استان در محور سیپک، توسعه ارتباطات دریایی با عمان و پاکستان را از دیگر فرصت‌های اقتصادی سیستان و بلوچستان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مجیب حسنی گفت: مسیر ارتباطی چابهار به سمت ریمدان و امتداد آن در عمق خاک پاکستان و همچنین اتصال آن به مرز میلک و کشور افغانستان و آسیای میانه، از ظرفیت‌هایی است که در برنامه معرفی توانمندی‌های سیستان و بلوچستان قرار دارد.

وی افزود: ظرفیت‌های اقتصادی و فرصت‌های تجارت دریایی منحصر‌به‌فرد استان در نخستین رویداد جامع توسعه دریامحور ایران معرفی می‌شود، رویدادی که ظرفیت‌های بندر چابهار و اتصال آن به مسیر‌های تجاری با کشور‌های همسایه و منطقه را در کنار فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توانمندی زنان و جوامع محلی و مزیت‌های فرهنگی و اقتصادی سواحل استان معرفی می‌کند.

معاون استاندار با بیان اینکه سیستان وبلوچستان به منظور معرفی ظرفیت‌های اختصاصی منطقه و تمایز این توانمندی‌های از سایر استان‌های ساحلی کشور به همراه عرضه بسته‌های جامع فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این رویداد حضوری پررنگ خواهد داشت؛ افزود: تجارت و ترانزیت، شیلات، صنایع دریایی، گردشگری، معدن، صنایع دستی و ظرفیت‌های زیست‌محیطی از محور‌های حضور استان در این رویداد است و توانمندی تولیدکنندگان بومی و واحد‌های صنعتی صادرات‌محور نیز به فعالان اقتصادی معرفی خواهد شد.

حسنی از بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور که یکی از محور‌های اصلی توسعه تجارت دریایی و ترانزیت کشور به شمار می‌رود، یاد کرد و بیان داشت: بندر چابهار با دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، ظرفیت مهمی برای گسترش مبادلات تجاری دارد و در دوره جنگ نیز در تأمین و واردات کالا‌های اساسی و نیاز‌های کشور نقش‌آفرین بوده است.

وی تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه کریدور‌های حمل‌ونقل را از دیگر محور‌های معرفی ظرفیت‌های استان عنوان کرد و افزود: اتصال چابهار به میلک از طریق مسیر‌های مواصلاتی و تکمیل راه‌آهن، امکان پیوند ظرفیت‌های بندری استان با شبکه ترانزیتی و زنجیره‌های ارزش لجستیکی را فراهم می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه حضور سیستان و بلوچستان در رویداد جامع توسعه دریامحور ایران فقط به معرفی ظرفیت‌های بندری و صنعتی محدود نمی‌شود، عنوان کرد: توانمندی زنان، جوامع محلی و ظرفیت‌های فرهنگی و میراث ملموس و ناملموس سواحل نیز در برنامه نمایشگاهی استان جایگاه ویژه‌ای دارد و تلاش می‌شود ویژگی‌های متمایز این استان در کنار فرصت‌های اقتصادی معرفی شود.

حسنی از آمادگی بخش خصوصی و دستگاه‌های تخصصی برای حضور مؤثر در این رویداد خبر داد و ادامه داد: پس از برگزاری نشست‌های هماهنگی، بازدید مشترک دستگاه‌های تخصصی از محل نمایشگاه و بررسی نحوه حضور استان در دستور کار قرار گرفته تا برنامه نهایی با مشارکت مجموعه‌های مرتبط تدوین شود.