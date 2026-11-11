مدیرکل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با گرامیداشت روز جهانی متخصصان الکترونیک ایمنی هوایی از بازگشت سریع تجهیزات و زیرساخت‌های آسیب‌دیده هوانوردی در جریان حوادث اخیر به مدار عملیاتی با تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن قربانی در گفتگوی زنده با شبکه خبر ضمن تبریک روز جهانی متخصصان الکترونیک ایمنی هوایی (ATSEP)، ایمنی را حلقه اتصال و زنجیره مشترک میان تمامی ارکان صنعت هوانوردی دانست و تصریح کرد: متخصصان الکترونیک با تایید عملکرد، دقت و پایش مستمر سامانه‌های ارتباطی، کمک‌ناوبری، راداری و اتوماسیون کنترل ترافیک هوایی، تضمین‌کننده امنیت و سلامت پروازها هستند.

مدیرکل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت زیرساخت‌های هوانوردی پس از آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی و اقدامات خصمانه اخیر اظهار کرد: با لطف الهی و همت شبانه‌روزی متخصصان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش مهمی از تجهیزات و زیرساخت‌های هوانوردی که در این حوادث آسیب دیده بودند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مدار عملیاتی بازگشتند و هم‌اکنون سرویس و خدمات ناوبری هوایی امن و پایداری در سراسر کشور در حال ارائه است.

وی درباره آینده تجهیزات ارتباطی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی نیز گفت: صنعت هوانوردی همگام با پیشرفت‌های جهانی از فناوری‌های نوین بهره می‌برد؛ هرچند بخشی از تجهیزات ما وابسته به خارج بوده است، اما در سال‌های اخیر با تکیه بر ظرفیت شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان، برنامه‌ریزی‌های بسیار خوبی برای به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌وری و استفاده از سامانه‌های هوشمند در راستای مدیریت دقیق‌تر ترافیک هوایی و پیش‌بینی خرابی‌ها انجام شده است.