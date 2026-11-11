به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، در همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۲- و ۸ درجه سانتی گراد بود. در بین مراکز شهرستان‌های استان، شیروان با کمینه دمای ۳- درجه سانتی گراد، صفی آباد با بیشینه دمای ۱۴ درجه سانتی گراد سردترین و گرمترین مراکز گزارش شدند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: فردا با عبور موج کوتاه ناپایداری، افزایش ابر و بارش پراکنده از ساعات صبح تا بعدازظهر در مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بیشترین احتمال بارش در دامنه‌ها و ارتفاعات شهرستان‌های اسفراین، بام و صفی‌آباد و فاروج وجود دارد.

آسمان استان از فردا شب تا حوالی ظهر شنبه صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و برای روز یکشنبه نیز در اغلب ساعات آسمانی صاف پیش‌بینی می‌شود.