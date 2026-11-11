فرماندار ویژه میبد بر هدایت سرمایه‌گذاران به طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زا در بخش کشاورزی و دامپروری شهرستان تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میبد با فرماندار ویژه شهرستان میبد، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

فرماندار ویژه میبد در این نشست، پتانسیل‌های موجود شهرستان و فرصت‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و دامپروری را بررسی و بر ضرورت شناسایی و هدایت سرمایه‌گذاران به سمت طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های شهرستان تأکید کرد.

طباطبائی گفت: در فرآیند شناسایی، تدوین و توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری، باید از ظرفیت کارشناسی و مشورتی فرمانداری استفاده شود تا ضمن بهره‌گیری از هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های پیشنهادی در چارچوب سند توسعه شهرستان میبد و با رویکردی هدفمند و آینده‌نگر دنبال شوند.

وی هدف از این تعامل را، فراهم‌سازی بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری منابع، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و دامی و تقویت جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان عنوان کرد.

فرماندار ویژه میبد تصریح کرد: در این رویکرد، تلاش خواهد شد به جای توسعه کمی و پراکنده طرح‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های دارای مزیت اقتصادی، بهره‌وری بالاتر و ارزش افزوده بیشتر هدایت شوند.