معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تشریح دستاورد‌های نوزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ارمنستان در ایروان، از توافق دو کشور برای رفع موانع تردد زمینی، تقویت خطوط پروازی، توسعه گردشگری سلامت و برگزاری ششمین کمیته فنی مشترک در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، انوشیروان محسنی‌بندپی با اشاره به برگزاری نوزدهمین کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در روز‌های ۱۸ و ۱۹ آبان در ایروان، اظهار کرد: در این کمیسیون که ریاست هیئت ایرانی آن را پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، برعهده داشت، موضوعات متعددی در قالب سند تفاهم‌نامه مشترک مورد بررسی قرار گرفت که گردشگری یکی از محور‌های مهم همکاری‌های توافق‌شده میان دو کشور بود.

او افزود: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان از پیشینه‌ای عمیق در روابط تاریخی، فرهنگی و مناسبات مبتنی بر حسن همجواری برخوردارند. همین پیوند‌های دیرینه، زمینه‌ای ارزشمند برای گسترش تعاملات مردمی و افزایش مستمر مبادلات میان دو کشور فراهم کرده است، ظرفیتی که حتی تحولات و بحران‌های منطقه‌ای و شرایط ناشی از جنگ تحمیلی نیز نتوانسته است به‌طور جدی بر استمرار آن تاثیر بگذارد.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی با اشاره به برگزاری پنجمین کمیته فنی مشترک گردشگری ایران و ارمنستان در آذرماه سال گذشته تصریح کرد: در چارچوب توافقات صورت‌گرفته، توسعه تبادل گردشگر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل و رفع موانع موجود در مسیر سفر‌های دوجانبه در دستور کار قرار گرفت. در این میان، دشواری‌های تردد زمینی و مشکلات موجود در گذرگاه‌های مرزی از جمله موضوعاتی بود که ضرورت اتخاذ تدابیر مشترک برای رفع آنها مورد تاکید قرار گرفت.

محسنی‌بندپی ادامه داد: بر همین اساس مقرر شد با مشارکت استانداران استان کاپان ارمنستان و آذربایجان‌شرقی ایران، نشستی مشترک با حضور مسئولان حوزه گردشگری برگزار شود تا موانع موجود در تردد مرزی شناسایی و برای رفع آنها راهکار‌های اجرایی اتخاذ شود. همچنین حوزه راهداری و وزارت راه و شهرسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی خود را برای همکاری و فراهم‌سازی تسهیلات لازم در این زمینه اعلام کردند.

او با یادآوری تاکیدات رئیس‌جمهوری در جریان سفر پیشین به ارمنستان درباره ضرورت تسهیل ورود و خروج گردشگران میان دو کشور و توسعه گردشگری مبتنی بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی، خاطرنشان کرد: این رویکرد در توافقات اخیر نیز مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد ششمین کمیته فنی مشترک گردشگری ایران و ارمنستان در آینده نزدیک به میزبانی شهر تبریز برگزار شود تا موضوعات توافق‌شده با رویکردی اجرایی و عملیاتی دنبال شود.

وی گردشگری سلامت را از دیگر محور‌های مهم مذاکرات دو کشور برشمرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه خدمات سلامت و درمان، توسعه این بخش می‌تواند به یکی از زمینه‌های موثر همکاری گردشگری میان دو کشور تبدیل شود. بر همین اساس، توافق شد اقدامات لازم برای بهره‌گیری از این ظرفیت و تسهیل ورود گردشگران سلامت و بیماران ارمنستانی به ایران در دستور کار قرار گیرد.

محسنی‌بندپی همچنین افزایش خطوط پروازی میان دو کشور را از الزامات توسعه مناسبات گردشگری دانست و افزود: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، ضرورت افزایش پرواز‌های دوجانبه بود که مقرر شد در نشست‌های فنی آینده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. بدون تردید تقویت ارتباطات هوایی و افزایش دسترسی میان دو کشور، یکی از مؤلفه‌های مهم در تسهیل سفر و افزایش شمار گردشگران خواهد بود.

او با تشریح جایگاه ایران در بازار گردشگری ارمنستان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر پس از روسیه و گرجستان، سومین مقصد گردشگران ارمنستانی به شمار می‌رود. در مقابل، ارمنستان نیز متناسب با شرایط و سال‌های مختلف، در رتبه پنجم یا ششم مقاصد سفر گردشگران ایرانی قرار دارد. این جایگاه نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه بازار گردشگری دو کشور و ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای سطح مبادلات گردشگری است.

معاون گردشگری کشور در ادامه به ظرفیت جمعیت ارمنی خارج از کشور ارمنستان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه حدود هفت تا هشت میلیون نفر از ارامنه در خارج از این کشور زندگی می‌کنند و بخش قابل توجهی از آنان نیز به جمهوری اسلامی ایران علاقه‌مند هستند، می‌توان از این ظرفیت انسانی و فرهنگی برای توسعه الگو‌های جدید سفر بهره گرفت.

او افزود: همچنین امکان طراحی و توسعه بسته‌های گردشگری ترکیبی برای مسافرانی که از کشور‌های

دیگر قصد سفر به ایران را دارند، در مذاکرات مورد توجه قرار گرفت. این رویکرد می‌تواند با پیوند دادن ظرفیت‌های گردشگری ایران و ارمنستان، زمینه معرفی گسترده‌تر جاذبه‌های دو کشور، افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت جریان سفر‌های منطقه‌ای را فراهم کند.

محسنی‌بندپی در پایان تاکید کرد: مجموعه توافقات انجام‌شده در نوزدهمین کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان، فرصتی برای عبور از همکاری‌های تفاهم‌محور و حرکت به سمت اقدامات عملیاتی در حوزه گردشگری است، مسیری که با رفع موانع تردد، تقویت ارتباطات هوایی، توسعه گردشگری سلامت و بهره‌گیری از اشتراکات تاریخی و فرهنگی، می‌تواند به ارتقای جایگاه گردشگری دو کشور در مناسبات منطقه‌ای منجر شود.