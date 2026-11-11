تیم گلبال پیشکسوتان مردان آذربایجان شرقی در دهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دسته دوم که به میزبانی بابلسر برگزار شد، موفق به کسب مقام سوم این رقابت‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، تیم پیشکسوتان استان پس از حضور در مرحله نیمه‌نهایی، در دیدار رده‌بندی به مصاف تیم جانبازان تهران رفت و در یک مسابقه نزدیک و حساس، موفق شد با نتیجه ۷ بر ۶ حریف خود را شکست دهد و برای نخستین بار در تاریخ حضور خود در این رقابت‌ها، عنوان ارزشمند مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور را از آن خود کند.

نماینده استان در مسیر رسیدن به این افتخار، با کسب پیروزی‌های ارزشمند مقابل تیم‌های جانبازان، سیستان و بلوچستان و ارومیه، شایستگی خود را به نمایش گذاشت.