کارگردان سینما و تلویزیون با اشاره به سختی‌های تولید آثار نمایشی در سال‌های اخیر، نقش حمایتی مدیران سیمافیلم و تلویزیون را در پیشبرد این پروژه‌ها کلیدی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسعود ده‌نمکی در گفت‌وگویی با بیان دشواری‌های ساخت آثار خود، به تجربه‌های ساخت «رستگاری» و «دیوار دفاعی» اشاره کرد و گفت: در سریال «رستگاری» بیش از ۲۵۰ دقیقه جلوه‌های ویژه به‌کار گرفته شد و تولید یک اثر تاریخی در شرایط ویژه و سخت به سرانجام رسید.

وی همراهی عوامل و بازیگران در کنار حمایت و هماهنگی مدیران رسانه ملی را از عوامل مهم و گره‌گشای تولید این آثار سخت و پرهزینه عنوان کرد.