به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، برداشت زعفران در مناطق کوهستانی مازندران که از اوایل آبان آغاز شده است، تا اوایل آذر ادامه دارد؛ شهرستان بهشهر با ۱۰۰ هکتار سطح زیرکشت، از مناطق مهم تولید این محصول در استان است.

شرایط آب‌وهوایی مناطق کوهستانی مازندران، زمینه کشت زعفران را فراهم کرده و کشاورزان بهشهری در هر هکتار ۷ تا ۱۰ کیلوگرم زعفران خشک برداشت می‌کنند.

بنیاد برکت با حمایت از تأمین پیاز زعفران به قیمت یارانه‌ای، در مسیر توسعه کشت گیاهان دارویی و کاهش هزینه‌های کشاورزان مناطق کوهستانی مازندران گام برداشته است.