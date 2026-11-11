روستای بادله کوه دامغان در شبانه روز گذشته بیشترین بارش باران و برف استان سمنان را به خود اختصاص داده است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بادله کوه در مرز بین استان های سمنان و مازندران قرار دارد و در شبانه روز گذشته بارش ۲۰ سانتی متر برف و ۱۷.۷ میلیمتر باران در این روستا ثبت شده که بیشترین میزان بارش در استان سمنان بوده است.

بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، امروز جوی پایدار به همراه وزش باد شدید در استان سمنان حاکم است.

از روز پنجشنبه نیز در برخی ساعات، به‌ویژه در نقاطی از استان، رشد ابر و بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

دمای هوا تا روز پنجشنبه بین یک تا ۳ درجه کاهش خواهد یافت.