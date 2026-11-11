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هواشناسی مازندران با صدور هشدار زرد از فعالیت سامانه بارشی در نیمه غربی و ارتفاعات استان از چهارشنبهشب تا صبح پنجشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هواشناسی مازندران با صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۲۹، از فعالیت سامانه بارشی در نیمه غربی، دامنهها و ارتفاعات استان از چهارشنبهشب ۲۰ آبان تا صبح پنجشنبه ۲۱ آبان خبر داد.
بر اساس این هشدار، با عبور موج از تراز میانی جو، بارندگی در مناطق اثر پیشبینی میشود و در ارتفاعات، بارش برف و مهآلودگی همراه با وزش باد دور از انتظار نیست.
احتمال جاری شدن روانآب، اختلال در تردد، کاهش دید و کولاک برف در محورهای کوهستانی و همچنین ریزش سنگ در این مسیرها از پیامدهای این سامانه جوی اعلام شده است.
هواشناسی مازندران به شهروندان و مسافران توصیه کرد از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و هنگام تردد در جادهها، بهویژه محورهای کوهستانی، احتیاط لازم را داشته باشند و زنجیر چرخ به همراه ببرند.
پرهیز از کوهنوردی، احتیاط در فعالیتهای گردشگری و انجام اقدامات پیشگیرانه نیز از دیگر توصیههای هواشناسی برای مواجهه با این شرایط جوی است.