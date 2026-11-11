به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هواشناسی مازندران با صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۲۹، از فعالیت سامانه بارشی در نیمه غربی، دامنه‌ها و ارتفاعات استان از چهارشنبه‌شب ۲۰ آبان تا صبح پنج‌شنبه ۲۱ آبان خبر داد.

بر اساس این هشدار، با عبور موج از تراز میانی جو، بارندگی در مناطق اثر پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات، بارش برف و مه‌آلودگی همراه با وزش باد دور از انتظار نیست.

احتمال جاری شدن روان‌آب، اختلال در تردد، کاهش دید و کولاک برف در محور‌های کوهستانی و همچنین ریزش سنگ در این مسیر‌ها از پیامد‌های این سامانه جوی اعلام شده است.

هواشناسی مازندران به شهروندان و مسافران توصیه کرد از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام تردد در جاده‌ها، به‌ویژه محور‌های کوهستانی، احتیاط لازم را داشته باشند و زنجیر چرخ به همراه ببرند.

پرهیز از کوهنوردی، احتیاط در فعالیت‌های گردشگری و انجام اقدامات پیشگیرانه نیز از دیگر توصیه‌های هواشناسی برای مواجهه با این شرایط جوی است.