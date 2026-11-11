نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: انسان به دلیل ضعف ذاتی در برابر ملایمات و سختی‌های دنیا به شدت آسیب‌پذیر است و تحمل بلا و مصیبت نیازمند صبر حقیقی و اصلاح ریشه‌ای صفات درونی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در محفل فاطمی دانشگاه تبریز که همزمان با فضای معطر حضور پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس برگزار شد ضمن تسلیت ایام شهادت مظلومانه حضرت زهرا(سلام الله علیها) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: موضوع تحمل بلا و مصیبت از مباحث کلیدی قرآن کریم و روایات اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیه السلام) است. خداوند متعال برای تشویق اهل صبر می‌فرماید «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ»؛ یعنی خداوند پشتیبان و همراه کسانی است که در برابر سختی‌ها پایداری می‌کنند.

وی با اشاره به آیه شریفه «وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ» افزود: قرآن کریم تأکید می‌کند که زندگی انسان منهای ایمان، عمل صالح، و سفارش یکدیگر به حق و صبر، مایه زیان و فنا است. تحمل بلا‌های اجتماعی و فردی در سایه همدلی و پناه بردن به خداوند متعال آسان‌تر می‌شود؛ چرا که قرآن می‌فرماید «وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا» و انسان در مواجهه با کوچک‌ترین ملایمات مانند بیماری، فقر یا مشکلات دنیوی، اگر از سلاح صبر برخوردار نباشد، به سرعت دچار تندخویی، ناامیدی، سوءظن و حتی کفر می‌شود.

امام جمعه تبریز با اشاره به دام‌های شیطان و غرور کاذب عبادی خاطرنشان کرد: برخی تصور می‌کنند صرف انجام عبادات ظاهری همچون نماز، روزه، هیئت و عزاداری، انسان را از هر عیب و نقصی پاک می‌کند؛ در حالی که رذایل اخلاقی پنهان مانند حسادت، طمع در ریاست و مال دنیا، سوءظن به خدا و خلق، و ناامیدی، به مراتب خطرناک‌تر از گناهان ظاهری است. حسادت ایمان انسان را می‌سوزاند و طمع، انسان‌های بزرگ را به ذلت می‌کشانَد.

وی روش انبیای الهی را مبتنی بر تربیت توحیدی، سپس اخلاقی و در نهایت احکام عبادی دانست و گفت: در امور دنیوی هیچ‌کس نمی‌پذیرد که بدون طی کردن سال‌ها تحصیل و رنج کلاس درس، مدرک علمی عالی دریافت کرد؛ اما متأسفانه در مسائل معنوی گاه گمان می‌کنیم با شرکت در یک جلسه یا خواندن یک دعا در مدت کوتاهی می‌توان تمام صفات رذیله را ریشه‌کن کرد. تزکیه نفس نیازمند سال‌ها مجاهده، مراقبت و پایداری در برابر گناه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل با اشاره به مقام شامخ شهدا و میزبانی دانشگاه تبریز از پیکر مطهر شهید گمنام یادآور شد: برخلاف اعمال عادی که قرآن کریم پاداش آنها را با تعابیر احتمالی و امیدبخش بیان فرموده است، در خصوص مقام شهدا و معامله خالصانه آنان با پروردگار، آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ» با قاطعیت و بدون هیچ شرط و شائبه‌ای، وعده حتمی بهشت را به این عزیزان داده است و حضور این شهدا در دانشگاه‌ها، مایه بیداری و پالایش فضای فکری و معنوی جامعه است.