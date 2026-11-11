به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: دومین کمیته پیشگیری از مرگ مادر و کودک و ترویج تغذیه با شیر مادر، با حضور کارشناسان ستادی و با هدف بررسی برنامه‌ها و راهکار‌های ارتقای شاخص‌های سلامت مادران و کودکان، در ستاد مرکز بهداشت کیش برگزار شد.

روند ارائه خدمات مراقبتی پیش از بارداری، دوران بارداری و پس از زایمان در این نشست، بررسی شد و بر ضرورت بهبود کیفیت مراقبت‌ها، ترویج زایمان طبیعی، کاهش زایمان‌های زودرس، سقط و تقویت برنامه‌های پیشگیری از عوارض و مرگ‌ومیر مادران و کودکان تأکید شد.

توسعه خدمات مشاوره شیردهی، حمایت از مادران در دوران شیردهی و ترویج تغذیه انحصاری با شیر مادر از دیگر محور‌های مورد بحث بود.

خدمات مشاوره شیردهی به‌صورت فعال در مراکز خدمات جامع سلامت بوعلی و فارابی ارائه می‌شود و مادران می‌توانند برای دریافت مشاوره و راهنمایی تخصصی به این مراکز مراجعه کنند.