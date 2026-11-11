نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت خراسان شمالی

نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، دبیر شورای مشاوران وزیران در امور ایثارگران گفت: مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی باید از جایگاه تشریفاتی خارج شوند و به‌صورت عملیاتی برای رفع نیاز‌ها و مشکلات جامعه ایثارگری اقدام کنند.

رضا رحیمی‌نسب در نشست شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و دیدار با مشاوران وزیران در امور ایثارگران افزود: در برخی اداره‌های خراسان شمالی، جایگاه مشاوران امور ایثارگران بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، در حالی که باید تمام ظرفیت این مسئولیت برای پیگیری امور و حل مشکلات ایثارگران به کار گرفته شود.

وی گفت: عملکرد مشاوران امور ایثارگران نیز باید ارزیابی شود و موانع و مشکلات موجود در مسیر فعالیت آنان مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

دبیر شورای مشاوران وزیران در امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی افزود: همه دستگاه‌ها مکلف هستند تا پایان آذرماه گزارش عملکرد خود در حوزه ایثارگران را ارائه دهند و این موضوع یک تکلیف قانونی است.

رحیمی‌نسب تصریح کرد: عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی در این زمینه ارزیابی می‌شود و چگونگی اجرای قانون و میزان تحقق وظایف به مسئولان مربوط گزارش خواهد شد.

وی با اشاره به رویکرد جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: این نهاد باید مجموعه‌ای راهبر، اطمینان‌بخش و پاسخگو باشد و در عین حال از مدیران اجرایی مطالبه‌گری کند.

وی اضافه کرد: بنیاد شهید باید در جایگاه نهادی پرسشگر، نیاز‌ها و خواسته‌های جامعه ایثارگری را از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

دبیر شورای مشاوران وزیران در امور ایثارگران با بیان اینکه بنیاد شهید به‌تنهایی نمی‌تواند همه امور جامعه ایثارگری را مدیریت کند، گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند و سیاست‌ها و مصوبات دولت را در حوزه مسئولیت خود به اجرا درآورند.

رحیمی‌نسب با اشاره به اهمیت طرح سپاس خاطرنشان کرد: این طرح با رویکرد جدید در حال اجراست و سرکشی، عیادت و دلجویی از خانواده شهدا و ایثارگران باید مورد توجه جدی مدیران قرار گیرد.

وی افزود: تجلیل و تکریم ایثارگران در کنار رسیدگی به مشکلات آنان اهمیت دارد و راه‌اندازی میز خدمت تخصصی نیز می‌تواند به شناسایی و رفع مسائل این قشر کمک کند.

رحیمی نسب با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیرو‌های متخصص و متعهد در حوزه ایثارگری گفت: در خراسان شمالی از ظرفیت مدیران ایثارگر استفاده شده است و باید این رویکرد در دستگاه‌های اجرایی تقویت شود.