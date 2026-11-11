رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور درگرگان ،بازنگری در صدور احکام کیفری حبس را ضروری دانست.

معرفی مدیر کل جدید زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گلستان

معرفی مدیر کل جدید زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گلستان

خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مراسم معارفه مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گلستان گفت : به گزارش؛ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مراسم معارفه مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گلستان گفت : در سال های اخیر افزایش زیر ساخت ها ، توسعه فضای فیزیکی ، توسعه ظرفیت های بهداشتی و‌ درمانی ، آموزش و اشتغال ، اصلاح و تربیت و سرکشی به خانواده زندانیان به نحو شایسته ای از سوی اداره کل زندان های گلستان صورت گرفته است .

حیدر آسیابی افزود : یکی از برنامه های دوره جدید تعیین تکلیف اردوگاه کار درمانی زندانیان است که با وجود پیشرفت ۳۰ درصدی ، به علت کمبود اعتبارات ، بلاتکلیف مانده است و در راستای رعایت حقوق شهروندی توسعه زیرساخت‌های زندان در گلستان به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

وی گفت : باید در صدور احکام کیفری حبس بازنگری شود و در آرا و‌احکام کیفری ، متناسب با نوع جرم قید شود که زندانی در دوران حبس چه تکالیف و آموزش هایی دارد و هر زندانی متناسب نوع و‌ میزان جرم ، نسخه اصلاحی و تربیتی متفاوتی داشته باشد و این موضوع به صورت جدی در دستور کار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار دارد.