معرفی مدیر کل جدید زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گلستان
رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور درگرگان ،بازنگری در صدور احکام کیفری حبس را ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در مراسم معارفه مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گلستان گفت : در سال های اخیر افزایش زیر ساخت ها ، توسعه فضای فیزیکی ، توسعه ظرفیت های بهداشتی و درمانی ، آموزش و اشتغال ، اصلاح و تربیت و سرکشی به خانواده زندانیان به نحو شایسته ای از سوی اداره کل زندان های گلستان صورت گرفته است .
حیدر آسیابی افزود : یکی از برنامه های دوره جدید تعیین تکلیف اردوگاه کار درمانی زندانیان است که با وجود پیشرفت ۳۰ درصدی ، به علت کمبود اعتبارات ، بلاتکلیف مانده است و در راستای رعایت حقوق شهروندی توسعه زیرساختهای زندان در گلستان به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
وی گفت : باید در صدور احکام کیفری حبس بازنگری شود و در آرا واحکام کیفری ، متناسب با نوع جرم قید شود که زندانی در دوران حبس چه تکالیف و آموزش هایی دارد و هر زندانی متناسب نوع و میزان جرم ، نسخه اصلاحی و تربیتی متفاوتی داشته باشد و این موضوع به صورت جدی در دستور کار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار دارد.
رئیس کل دادگستری گفت :یکی از شاخصه های رعایت حقوق بشر ، توجه به حقوق زندانیان است لذا فشارهای جانبی که به زندانی و خانواده اش وارد می شود ؛ ضمن اعمال عدالت کیفری ، به لحاظ انسانی و اخلاقی باید مدنظر قانون گذاران و مجریان قرار گیرد.
محمود اسپانلو افزود : تعامل مدد کاران با خانواده زندانیان در کنار حساسیت های خاص ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می تواند روند اصلاح و تربیت و بازگشت زندانی به جامعه را تسهیل کند.
در این مراسم علیرضا بای به عنوان مدیر کل جدید زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی گلستان معرفی شد و از خدمات غلامرضا سرلک تقدیر شد.