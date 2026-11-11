در جریان سفر استاندار تهران به شهرستان دماوند، علاوه بر بهره‌برداری از ۱۲۰ واحد مسکن ملی، نشست شورای برنامه‌ریزی با هدف بررسی وضعیت آب شرب و پروژه‌های توسعه‌ای برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سفر یک‌روزه استاندار تهران به شهرستان دماوند با حضور مدیران کل استان و بازدید از پروژه‌های در حال اجرا آغاز شد. در جریان این سفر، ۱۲۰ واحد مسکن ملی نیز به بهره‌برداری رسید.



استاندار تهران در ادامه، در نشست شورای برنامه‌ریزی شهرستان دماوند، با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار آب، دستور داد مراجع مربوطه ظرف مدت یک ماه برنامه‌ای جامع برای رفع مشکل کمبود آب شرب تدوین و بلافاصله اجرا کنند تا از بروز بحران در فصل گرم سال آینده جلوگیری شود.