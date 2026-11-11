به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرپرست جهادکشاورزی شهرستان بهشهر گفت: در دو دهستان عشرستاق و شهدای شهرستان بهشهر به وسعت صد هکتار زعفران کشت می‌شود.

سید اسماعیل حسینی با بیان اینکه زعفران از جمله گیاهان دارویی زودبازده و کم آب بر است افزود: ارتفاع بیش از هزار متر از سطح دریا و آب و هوای سرد و خشک کوهستان‌های مازندران نزدیک به یک دهه است که شرایط کشت زعفران در این منظقه را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه از پیاز زعفران تا هفت سال می‌توان زعفران برداشت کرد اعلام کرد: زعفران کاران شهرستان بهشهر توانستند در هر هکتار هفت تا ده کیلوگرم زعفران خشک برداشت کنند.

مدیر پروژه گیاهان دارویی قرارگاه جهادی علمدار بنیاد برکت نیز با اعلام اینکه کشت گیاهان گیاهان دارویی با هدف توسعه کشت‌های الگویی از سال ۱۴۰۱ در دستور کار این نهاد قرار گرفت، چهار گیاه سیاه دانه، گل محمدی، گل گاوزبان و زعفران را از جمله گیاهان دارویی مناسب کشت در زمین‌های شیبدار و کوهستانی مازندران معرفی کرد.

وی با تاکید بر اینکه هدف بنیاد برکت نه فقط افزایش سطح زیرکشت بلکه ارتقای بهرهوری و عملکرد محصول در کشت گیاهان دارویی است از گسترش کشت فعالیت زعفران در مناطق کوهستانی شهرستان‌های آمل، نوشهر و کلاردشت نیز خبر داد.

وی همچنین گفت: کشت زعفران در هر هکتار نیازمند نزدیک به دو میلیارد تومان هزینه و هشت تا ده تن پیاز است که بنیاد برکت توانسته پیاز آن را با قیمت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار دهدو صرفه جویی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی در هر هکتار را برای کشاورزان و زعفرانکاران ایجاد کند.

گزارش از دیوارگر