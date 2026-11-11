مدیرکل ارتباطات مردمی و مشارکت اجتماعی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت شنیدن صدای مردم و استفاده از ظرفیت نخبگان گفت: رویکرد جدید مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری بر تقویت ارتباط با تشکل‌ها، نخبگان و اقشار مختلف مردم استوار است و نشست‌های در همین راستا برگزار می‌شود. .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، رضا امیدوارتجریشی مدیرکل ارتباطات مردمی و مشارکت اجتماعی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در نشست «با هم برای ایران» در قم که با حضور استاندار و دانش آموزان نخبه استان برگزار شد، گفت: قم از استان‌های نمونه در برگزاری این نشست‌هاست و امیدواریم این رویکرد در سایر استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز دنبال شود تا ظرفیت نخبگانی جامعه بیش از گذشته در مسیر حل مسائل کشور به کار گرفته شود.

وی افزود: رئیس‌جمهور همواره بر این موضوع تأکید دارد که برای اداره کشور باید صدای مردم را بشنویم، ایرادات را بپذیریم و برای اصلاح آنها اقدام کنیم؛ بر همین اساس، در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری تلاش می‌کنیم ارتباط مستقیم و مؤثرتری با مردم، به‌ویژه نخبگان و جوانان برقرار کنیم.

مدیرکل ارتباطات مردمی و مشارکت اجتماعی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با اشاره به حضور دانش‌آموزان نخبه در این نشست گفت: مطالب و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان و اندیشمندان این جلسه یادداشت و پیگیری خواهد شد و در آینده نزدیک نشستی با حضور جمعی از دانش‌آموزان استان قم در نهاد ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

امیدوارتجیشی ادامه داد: از ظرفیت دانش‌آموزان و نخبگان قم در این نشست‌ها استفاده خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم زمینه ارتباط مستقیم آنان با مسئولان دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. همچنین پیشنهاد می‌شود این دانش‌آموزان با مدیران سایر دستگاه‌ها نیز نشست داشته باشند تا ایده‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های آنان در فرآیند تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.

امیدوارتجریشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله ناترازی انرژی در کشور خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان می‌توانند در اصلاح الگوی مصرف نقش مهمی داشته باشند و فرهنگ مصرف بهینه انرژی را از مدارس آغاز کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور در فصل زمستان با محدودیت‌های انرژی مواجه است، مشارکت و همراهی مردم و نسل آینده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به مهارت‌های زندگی و آشنایی دانش‌آموزان با محیط واقعی کار تأکید کرد و گفت: می‌توان با همکاری آموزش و پرورش و اتاق بازرگانی زمینه بازدید دانش‌آموزان از واحد‌های تولیدی و کارخانه‌ها را فراهم کرد تا در کنار آموزش‌های نظری، با مهارت‌های مورد نیاز جامعه و محیط کار نیز آشنا شوند.

مدیرکل ارتباطات مردمی و مشارکت اجتماعی مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت آموزش مفاهیم قرآنی، سواد رسانه‌ای و مهارت‌های زندگی، افزود: باید در کنار درس‌های آموزشی، برای تقویت مهارت‌های اجتماعی و زندگی دانش‌آموزان نیز برنامه‌ریزی شود و رسانه‌ها نیز می‌توانند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

گفتنی است در حاشیه این نشست مهندس بهنام‌جو، استاندار قم، از دانش‌آموزان نخبه و برگزیده المپیاد‌های درسی و ورزشی سمپاد تجلیل کرد.