مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از کشف و ضبط ۲۰۰ قطعه پرنده سهره پیشانی‌قرمز (گل‌به‌سر) در عملیات مشترک مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان و شهرستان دلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کامران فرمان‌پور گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر خرید و فروش غیر مجاز پرندگان وحشی در فضای مجازی، موضوع با جدیت در دستور کار مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست اداره کل و شهرستان دلفان پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل نگهداری پرندگان، با دستور مقام قضایی و همکاری دادستان شهرستان دلفان، از منزل فرد متخلف بازرسی کردند و در این عملیات موفق به کشف و ضبط ۲۰۰ قطعه پرنده سهره پیشانی قرمز (گل‌به‌سر) شدند.

فرمان پور با اشاره به شناسایی افراد متخلف در این پرونده تصریح کرد: متخلفان برای مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

وی با تاکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش استان خاطرنشان کرد: زنده‌گیری، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز پرندگان وحشی، علاوه بر تهدید جمعیت گونه‌های جانوری، موجب برهم خوردن تعادل اکوسیستم‌های طبیعی می‌شود.

وی همچنین از رصد مستمر فضای مجازی توسط یگان حفاظت محیط زیست استان خبر داد و گفت: برخورد با خرید و فروش غیرمجاز حیات‌وحش، شناسایی مراکز نگهداری غیرمجاز و مقابله با زنده‌گیری پرندگان از اولویت‌های کاری این لرستان است.

فرمان پور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه زنده‌گیری، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های جانوری، مراتب را به ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و با حفاظت از تنوع زیستی، در صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان سهیم باشند.