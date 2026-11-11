به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از برگزاری بخش اول مرحله نهایی هشتمین دوره رقابت‌های «شوق تلاوت» و اعلام اسامی ۳۵ راه‌یافته به مرحله نهایی این رویداد، ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شباب‌الرضا(ع)، قرعه تلاوت هفت متسابقان گروه الف رشته غیر تقلیدی را آیه ۱۹ تا ۲۸ سوره مبارکه «رعد» اعلام کرد.

راه‌یافتگان این گروه به مرحله نهایی هشتمین دوره رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت» باید در تلاوت صفحه اعلامی حداقل پنج دستگاه (نغمه) را قرائت کرده ضمن آنکه مفاهیم و ترجمه آیات را نیز براساس ترجمه ابوالفضل بهرام‌پور برای ارائه در مرحله نهایی که به شکل حضوری برگزار خواهد شد، مطالعه کنند.

تلاوت‌های ۲۸ راه‌یافته به مرحله نهایی گروه‌های ب و ج (شامل سبک‌های منشاوی، عبدالباسط و مصطفی اسماعیل) نسبت به مرحله نیمه‌نهایی تغییر نکرده و آنها نیز باید براساس مقررات و قوانین این رقابت‌ها تلاوت‌های خود را برای حضور در مرحله نهایی آماده کنند.

زمان دقیق برگزاری مرحله نهایی هشتمین دوره رقابت‌های قرآنی «شوق تلاوت» که در یکی از شهرهای شمالی خواهد بود، به زودی اعلام می‌شود.