به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار نجف‌آباد در این مراسم گفت: خیران این شهرستان در بازسازی صحن عقیله بنی‌هاشم، صحن نجف اشرف و همچنین عتبات سامرا و کاظمین مشارکت داشته‌اند و آثار این اقدامات مشهود است.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کمک‌های قابل‌توجهی برای توسعه صحن‌های مختلف حرم امام علی (ع) در نجف اشرف و حرم امام حسین (ع) در کربلا هزینه شده است.

وی افزود: صحن بزرگ در حال ساخت در نجف اشرف به پیشرفت ۹۰ درصدی رسیده و امسال به بهره‌برداری می‌رسد.