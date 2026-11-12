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مشارکت خیران نجفآبادی در توسعه و بازسازی عتبات عالیات در ویژهبرنامه نشان ارادت در روستای نمونه شاهد حاجیآباد گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حمیدرضا محمدی فشارکی فرماندار نجفآباد در این مراسم گفت: خیران این شهرستان در بازسازی صحن عقیله بنیهاشم، صحن نجف اشرف و همچنین عتبات سامرا و کاظمین مشارکت داشتهاند و آثار این اقدامات مشهود است.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کمکهای قابلتوجهی برای توسعه صحنهای مختلف حرم امام علی (ع) در نجف اشرف و حرم امام حسین (ع) در کربلا هزینه شده است.
وی افزود: صحن بزرگ در حال ساخت در نجف اشرف به پیشرفت ۹۰ درصدی رسیده و امسال به بهرهبرداری میرسد.