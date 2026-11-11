فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد، از اعزام ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز به اردو‌های راهیان نور در سال جاری خبر داد.

اعزام ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز یزدی به اردو‌های راهیان نور

اعزام ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز یزدی به اردو‌های راهیان نور



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ آزادی‌نژاد از اعزام ۱۳ هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز به اردو‌های راهیان نور در سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به آغاز اعزام دانش‌آموزان دختر گفت: امروز نخستین کاروان دانش‌آموزی دختران با حضور ۲۴۰ دانش‌آموز، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

آزادی‌نژاد افزود: کاروان‌های راهیان نور امسال با عنوان «شهدای میناب» به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند.

وی هدف از برگزاری این اردو‌ها را آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان به نسل امروز عنوان کرد.