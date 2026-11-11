در پی درگذشت زنده‌یاد کوروش زارعی، هنرمند نام‌آشنای عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون، شبکه نسیم با تدارک ویژه‌برنامه‌ای، یاد و خاطره این هنرمند فقید را گرامی می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این برنامه، بخش‌هایی از حضور زنده‌یاد زارعی در مجموعه برنامه‌های «کتاب باز»، «روح‌الامین» و «امین ایران» بازپخش خواهد شد.

این ویژه‌برنامه، فرصتی برای مرور بخشی از گفت‌و‌گو‌ها و لحظات ماندگار این هنرمند فقید و بازخوانی گوشه‌هایی از کارنامه و اندیشه‌های او خواهد بود.

ویژه‌برنامه یادبود کوروش زارعی امروز ساعت ۱۶، از شبکه نسیم روی آنتن می‌رود.