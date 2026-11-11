معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای (دایرک) با طراحی و تهیه نخستین داده‌نمای جامع از استریمرهای صنعت گیم ایران، تصویری دقیق و داده‌محور از وضعیت تولید و مصرف محتوای بازی در این کشور ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاونت پژوهش این بنیاد در راستای شناخت دقیق‌تر زیست‌بوم صنعت بازی، از ابزاری نوین تحت عنوان «داده‌نمای استریمرهای صنعت گیم ایران» رونمایی می‌کند. این ابزار که بر پایه تمام‌شماری استریمرهای بازی در یک پلتفرم بومی طراحی شده است، با هدف ارائه تصویری جامع، دقیق و آماری از وضعیت استریم بازی‌های ویدئویی در ایران به تولیدکنندگان و پژوهشگران ارائه می‌شود.

شاخص‌های کلیدی در داشبورد داده‌محور جدید

این داده‌نما که با هدف تحلیل دقیق فعالیت‌های استریم در ایران تهیه شده است، مجموعه‌ای از اطلاعات و شاخص‌های آماری حیاتی را در اختیار فعالان صنعت قرار می‌دهد. از جمله موضوعاتی که در این داشبورد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تعداد استریمرهای فعال در حوزه بازی؛

شمار دنبال‌کنندگان و میزان بازدیدهای انجام شده؛

تعداد ویدئوهای منتشرشده و الگوهای پخش زنده؛

سهم بازی‌های پرطرفدار و شناسایی بازی‌های در حال رشد؛

بررسی وضعیت رقابت میان تولیدکنندگان محتوا و الگوهای استقبال مخاطبان از قالب‌های مختلف محتوایی.

همچنین این گزارش، دسته‌بندی بومی از استریمرهای بازی در ایران را ارائه داده و با شناسایی چهره‌های پرمخاطب و نوظهور، تصویری روشن از اندازه و وضعیت فعالیت کانال‌ها و میزان تمرکز مخاطبان در آن‌ها ترسیم می‌کند.

کاربرد داده‌ها برای پژوهشگران و سیاست‌گذاران

انتشار این داده‌نما، گامی بلند در جهت شناخت دقیق‌تر زیست‌بوم استریم بازی در ایران و شناسایی روندهای رفتاری مخاطبان محسوب می‌شود. داده‌های استخراج‌شده در این گزارش، ابزاری قدرتمند برای تولیدکنندگان محتوا، بازی‌سازان، ناشران، پژوهشگران و سیاست‌گذاران خواهد بود تا بتوانند با شناسایی فرصت‌های جدید، تصمیمات آگاهانه‌تری در حوزه صنعت بازی اتخاذ کنند.

جزئیات مراسم رونمایی

آیین رونمایی از این «داده‌نمای استریمرهای گیم ایران» روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در محل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که هم‌زمان با برگزاری این مراسم، گزارش آماری مربوط به این داده‌نما به‌صورت آنلاین منتشر شده و در دسترس تمامی علاقه‌مندان، پژوهشگران و فعالان صنعت بازی‌های رایانه‌ای قرار خواهد گرفت.