استاندار بوشهر گفت: سرانه تخت درمانی استان بوشهر با تکمیل بیمارستان‌های در دست ساخت از جمله بیمارستان مادر و کودک بوشهر و ۱۷ شهریور برازجان افزایش می‌یابد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در نشست بررسی و تسریع تکمیل بیمارستان‌های جایگزین فاطمه زهرا (س) بوشهر، ۱۷ شهریور برازجان و عسلویه با حضور علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با اشاره به وضعیت شاخص‌های درمانی استان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان بوشهر، ارتقای زیرساخت‌های درمانی و فراهم کردن دسترسی عادلانه مردم به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی است.

وی افزود: بی‌تردید توسعه زیرساخت‌های درمانی، فقط یک اقدام عمرانی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم برای حفظ سلامت، افزایش امید به زندگی و ارتقای کیفیت زندگی مردم استان محسوب می‌شود.

استاندار بوشهر بیان کرد: سرانه تخت درمانی استان بوشهر هم‌اکنون ۱.۲ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت است که با تلاش‌های صورت‌گرفته و تکمیل طرح‌های بیمارستانی در دست اجرا، این شاخص تا پایان دوره دولت چهاردهم به ۱/۶ و حدود میانگین استان‌های کشور خواهد رسید.

زارع با تأکید بر اهمیت بیمارستان جایگزین فاطمه زهرا (س) افزود: طرح بیمارستان تخصصی مادر و کودک با ظرفیت ۱۸۰ تخت بستری طراحی شده و روند ساخت آن با پیگیری‌های مستمر شتاب بیشتری به خود گرفته است.

وی ادامه داد: این طرح برای تکمیل و تجهیز کامل به حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که اعتبارات آن از منابع مختلف ملی و استانی در حال تأمین است.

استاندار بوشهر یادآور شد: منابع مالی برای تکمیل بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان نیز پیش بینی شده و با تکمیل طرح‌های بیمارستانی در دست اجرای استان بوشهر، ضمن افزایش چشمگیر سرانه تخت‌های درمانی، بستر لازم برای ارتقای کیفی خدمات پزشکی و تخصصی در حوزه‌های گوناگون درمانی برای شهروندان فهیم استان بوشهر فراهم خواهد شد.