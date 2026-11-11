به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی از شناسایی ۲۳۹ واحد صنعتی نیمه‌فعال دراستان خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال ۱۸ واحد صنعتی راکد احیا شدند.

سخاوت خیرخواه افزود: با سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریالی و احیای این واحد‌ها امسال برای ۳۰۴ نفر شغل ایجاد شد.

وی با اشاره به وضعیت فعالیت واحد‌های صنعتی استان، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳۵۷ واحد صنعتی با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی محدودیت در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، افزایش بهای تولید و تورم را از جمله دلایل فعالیت این واحد‌ها با ظرفیت کمتر از ظرفیت اسمی عنوان کرد.

خیرخواه همچنین جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی ـ آمریکایی در سال جاری و محاصره دریایی، آسیب به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت دسترسی به فناوری و بازار‌های جهانی را از دیگر عوامل مؤثر بر وضعیت واحد‌های تولیدی برشمرد.

وی محدودیت در تأمین نقدینگی و سرمایه درگردش مورد نیاز بخش تولید را نیز از چالش‌های این حوزه دانست.