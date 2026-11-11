به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام کرد: حدود ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار سرپرست خانوار که در مرحله مهرماه موفق به ثبت خوداظهاری نشده‌اند، از امروز چهارشنبه ۲۰ آبان تا سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه فرصت دارند اطلاعات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند.

بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، ثبت درخواست متقاضیان بر اساس رقم پایانی کد ملی و مطابق زمان‌بندی زیر انجام می‌شود:

کد‌های ملی با رقم پایانی صفر و یک: از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۰ آبان تا ساعت ۲۴ پنجشنبه ۲۱ آبان

کد‌های ملی با رقم پایانی ۲، ۳ و ۴: جمعه ۲۲ آبان

کد‌های ملی با رقم پایانی ۵، ۶ و ۷: شنبه ۲۳ آبان

کد‌های ملی با رقم پایانی ۸ و ۹: یکشنبه ۲۴ آبان

تمامی گروه‌ها: دوشنبه ۲۵ و سه‌شنبه ۲۶ آبان

متقاضیان می‌توانند برای ثبت اطلاعات و خوداظهاری به سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir مراجعه کنند.

اطلاعات ثبت‌شده پس از بررسی و راستی‌آزمایی، مبنای تصمیم‌گیری درباره میزان اعتبار کالابرگ خانوار‌ها قرار خواهد گرفت.

همچنین خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهاد‌های حمایتی نیز ملزم به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند.