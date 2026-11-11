نشست توسعه همکاری‌های مشترک جهاد دانشگاهی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست توسعه همکاری‌های مشترک جهاد دانشگاهی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی برگزار شد و در این نشست، آموزش مهارتی هنرمندان، صدور مجوز مرکز آموزش صنایع‌دستی، تولید اطلس صنایع‌دستی و گردشگری و ایجاد بازار فروش تخصصی برای محصولات استان بررسی و مقرر شد تفاهم‌نامه استانی جامع در سریع‌ترین زمان منعقد شود.

آموزش مهارتی و انتقال تجربه هنرمندان پیشکسوت

سرپرست جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی در این نشست آموزش‌های مهارتی را محور همکاری دانست و گفت: این نهاد با تکیه بر سوابق پژوهشی و فرهنگی خود، درصدد است باب جدیدی در ارتقای مهارت‌های هنری استان بگشاید و صدور مجوز مرکز آموزش صنایع‌دستی برای جهاد دانشگاهی می‌تواند انتقال تجربه از هنرمندان پیشکسوت به نسل جدید را تسهیل کند.

محمد پورمحمود تولید اطلس گردشگری، تکمیل زنجیره ارزش محصولات از طریق سایت‌های فروش تخصصی و ارائه طرح‌های مطالعاتی را از اولویت‌های پژوهشی جهاد دانشگاهی عنوان کرد و از آمادگی این نهاد برای تهیه پروپوزال در بخش‌های مورد نیاز میراث‌فرهنگی خبر داد.

وی همچنین از پتانسیل پاساژ ارگ ارومیه برای آموزش و عرضه محصولات صنایع‌دستی و اتصال مستقیم هنرمندان به بازار مصرف استقبال کرد.

اختصاص اعتبار ۲۰۷ میلیارد تومانی به حوزه صنایع‌دستی و گردشگری آذربایجان غربی

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، با اشاره به همکاری‌های موفق پیشین با جهاد دانشگاهی، ورود این نهاد به آموزش‌های مهارتی را مغتنم و ارزشمند خواند و با استقبال از درخواست جهاد دانشگاهی استان برای راه‌اندازی آموزش تخصصی صنایع‌دستی تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان آمادگی کامل دارد تا درخواست جهاد دانشگاهی برای دریافت مجوز آموزش‌های حوزه صنایع‌دستی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی کرده و نتیجه نهایی را اعلام کند.

ریتا خضرزاده از اختصاص ۲۱۳ میلیارد تومان اعتبار به حوزه صنایع‌دستی و گردشگری استان خبر داد و گفت سهم صنایع‌ستی از این اعتبار ۷۰ درصد است که میان هنرمندان، کارگاه‌ها و فروشگاه‌های صنایع‌دستی توزیع می‌شود تا بستر و فرصت را برای توسعه فعالیت‌های آموزشی و ارتقای مهارت فعالان این عرصه فراهم کنیم.

او تهیه اطلس صنایع‌دستی استان را مهم دانست و از آمادگی اداره‌کل برای اجرای این پروژه با همکاری جهاد دانشگاهی بر پایه چارچوب پیشنهادی خبر داد.

در پایان این نشست مقرر شد برای اجرایی شدن برنامه‌های مطرح‌شده و توسعه ظرفیت‌های همکاری، تفاهم‌نامه استانی جامع در سریع‌ترین زمان میان دو دستگاه منعقد شود.