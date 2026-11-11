به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ سید محمد موسوی فرمانده انتظامی کهگیلویه گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره تیراندازی هوایی در یک مراسم عروسی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و انتشار و انعکاس تصاویر سلاح‌های مورد استفاده در فضایی مجازی که مصداق بارز قدرت نمایی با سلاح بوده سریعا مأموران پاوا شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات تخصصی، و در پی اقدامات انجام شده عاملان تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی تعداد ۱۱ نفر از آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه با اشاره به اینکه از متهمان یک دستگاه خودرو سمند توقیف و روانه پارکینگ شد، تصریح کرد اقدامات اطلاعاتی و قضایی تا کشف دیگر سلاح‌های متهمان و دستگیری آنها با قاطعیت ادامه داشته و متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

سرهنگ موسوی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی و افرادی که با استفاده از سلاح موجب ایجاد ناامنی و سلب آسایش شهروندان شوند قاطعانه برخورد خواهد کرد.