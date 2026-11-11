مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی، با اشاره به کاهش محسوس دما در استان از مشترکان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی، تنظیم دمای محیط و استفاده صحیح از تجهیزات گرمایشی، در حفظ پایداری شبکه گازرسانی در فصل سرد سال مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رحمان محمودی مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به افزایش مصرف گاز طبیعی همزمان با کاهش دمای هوا گفت: با ورود به فصل سرد سال، استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می‌یابد و توجه به نکات ایمنی و اصلاح الگوی مصرف، بیش از گذشته ضرورت پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت بررسی سلامت وسایل گازسوز افزود: مشترکان پیش از استفاده از بخاری و سایر تجهیزات گرمایشی، حتما از سلامت دستگاه، اتصالات و شیلنگ‌های گاز اطمینان حاصل کنند و نصب و راه‌اندازی وسایل گازسوز را به افراد متخصص بسپارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: اطمینان از باز بودن مسیر دودکش، نصب کلاهک استاندارد H در پشت‌بام و بررسی مکش مناسب دودکش از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار گاز‌های سمی در فضای داخلی ساختمان است؛ همچنین هر وسیله گازسوز باید از مسیر مستقل و استاندارد تخلیه محصولات احتراق برخوردار باشد.

محمودی با تأکید بر ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی گفت: تنظیم دمای رفاه محیط بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، استفاده از لباس گرم در محیط خانه، بستن در‌ها و پنجره‌های غیرضروری و عایق‌بندی مناسب ساختمان از جمله راهکار‌های ساده و مؤثر برای کاهش مصرف گاز است.

وی افزود: مصرف بهینه گاز طبیعی علاوه بر کاهش هزینه‌های خانوار، به پایداری شبکه گازرسانی و امکان بهره‌مندی همه مشترکان از این نعمت ارزشمند کمک می‌کند و همراهی مشترکان در رعایت الگوی صحیح مصرف، نقش مهمی در عبور مطمئن از روز‌های سرد سال دارد.

محمودی از شهروندان خواست با رعایت همزمان اصول ایمنی و مدیریت مصرف گاز طبیعی، از بروز حوادث ناگوار پیشگیری کنند و در صورت مشاهده هرگونه حادثه، نشت گاز یا بروز مشکل در شبکه گازرسانی، در تمام ساعات شبانه‌روز با شماره امداد گاز ۱۹۴ تماس بگیرند.