در پرواز یونایتد از نیوآرک به مقصد نیواورلئان بعد از ادعای یک مسافر به داشتن بمب هشدار هواپیماربایی صادر شد.

به گزارش‌ سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ای‌بی‌سی ورلدنیوز به نقل از مقام‌های رسمی، یک پرواز خطوط هوایی یونایتد در مسیر نیوآرک به نیواورلئان، پس از آنکه مسافری مدعی شد در کوله‌پشتی‌اش بمب دارد و بنا بر گزارش‌ها تلاش کرد به کابین خلبان یورش ببرد، هشدار ربایش هواپیما صادر کرد.

مسافران یک پرواز شرکت یونایتد از فرودگاه نیوآرک، پس از آنکه خلبانان هشدار اضطراری احتمال ربایش را مخابره کردند، لحظات هولناکی را در آسمان تجربه کردند.

مقامات اعلام کردند که این هواپیما با ۵۲ مسافر و خدمه اواخر شب گذشته عازم نیواورلئان بوده که ناگهان در میانه‌ی پرواز، یکی از مسافران از جای خود برخاسته و مدعی می‌شود در کوله‌پشتی خود بمب دارد.

خلبانان بلافاصله کدی را به واحد کنترل ترافیک هوایی ارسال می‌کنند که نشان‌دهنده وقوع یک حادثه امنیتی یا احتمال ربایش هواپیماست. این فرد مظنون پیش از فرود امن هواپیما در نیواورلئان، به قسمت انتهای کابین هدایت و مهار شد. فرآیند تخلیه هواپیما از مسافران انجام شد.

نیرو‌های پلیس در منطقه‌ای دورافتاده از فرودگاه هواپیما را وارسی کردند؛ مسافران پیاده و فرد مظنون بازداشت شد.

یک مقام امنیتی گفت: تمامی کیف‌ها را بازرسی کرده‌ایم.

گزارشگر: هیچ بمبی پیدا نشد. مقام‌های انتظامی و قضایی اکنون اعلام کرده‌اند نام این فرد «رونی گومز آلبرتو» است. او هم‌اکنون با اتهامات کیفری متعددی روبه‌روست.