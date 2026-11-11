رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی حدود مسئولیت‌های دو سازمان گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و اتخاذ رویه‌های مشترک، ضمن ارتقای اثربخشی نظارت‌ها، به تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و جلوگیری از سردرگمی در فرایند‌های اجرایی کمک می‌کند.

سازمان غذا و دارو و دامپزشکی به دنبال تعیین مرز مسئولیت‌ها

سازمان غذا و دارو و دامپزشکی به دنبال تعیین مرز مسئولیت‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، در مراسم امضای اساسنامه کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی استانی و کشوری، با اشاره به همکاری کارشناسی سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی کشور برای تدوین این اساسنامه، گفت: این اقدام در راستای انجام تکالیف قانونی دو سازمان و با هدف ایجاد چارچوبی مشترک برای فعالیت کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی دنبال شده و پس از بررسی‌های کارشناسی و تعامل دو مجموعه به متن مورد توافق رسیده است.

وی با بیان اینکه جایگاه مسئولان فنی در حفظ سلامت و تضمین کیفیت محصولات اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ایفای مسئولیت‌های حرفه‌ای این افراد و حمایت از جایگاه آنان ضروری است. کانون‌های مسئولان فنی نیز می‌توانند در پیگیری مسائل صنفی و حرفه‌ای و تقویت نقش این گروه در نظام نظارت بر سلامت و کیفیت نقش مؤثری داشته باشند.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دو سازمان اظهار کرد: هر دستگاه باید در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود به‌صورت مستقل عمل کند و پاسخ‌گوی مأموریت‌های محوله باشد، اما این استقلال نباید مانع هماهنگی و اتخاذ رویه‌های مشترک در حوزه‌های مرتبط شود.

پیرصالحی ادامه داد: مشخص‌شدن دقیق حدود مسئولیت‌ها و اختیارات هر سازمان، علاوه بر ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی نیز کمک می‌کند؛ چراکه فعالان این حوزه باید از ابتدای فرایند بدانند برای دریافت مجوز‌ها و انجام امور خود به کدام دستگاه مراجعه کنند و چه ضوابطی را باید رعایت کنند.

وی با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی فرایند‌های اجرایی در حوزه‌های مشترک گفت: هماهنگی بیشتر و تعیین روشن حدود مسئولیت‌ها می‌تواند از موازی‌کاری و ابهام در فرایند‌های اداری جلوگیری کند و زمینه پاسخ‌گویی سریع‌تر و مؤثرتر به فعالان اقتصادی را فراهم آورد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به ظرفیت‌های مشترک سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی کشور در حوزه سلامت افزود: دو سازمان در بخش‌های مختلفی از جمله سلامت و امنیت غذایی، نظارت بر زنجیره تولید و عرضه فرآورده‌های غذایی، دارو و واکسن‌های دامپزشکی و سایر کالا‌های سلامت‌محور با یکدیگر ارتباط مأموریتی دارند و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی دو مجموعه می‌تواند به ارتقای سلامت جامعه کمک کند.

پیرصالحی، پایش و کنترل باقی‌مانده‌های دارویی، به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها در فرآورده‌های گوشتی را از محور‌های مهم همکاری مشترک دانست و تصریح کرد: تقویت نظارت‌ها و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه، علاوه بر صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان، در پیشگیری از بروز و گسترش مقاومت میکروبی اهمیت دارد و همکاری تخصصی دو سازمان می‌تواند به اثربخشی بیشتر این اقدامات کمک کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار جلسات مشترک، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تقویت چارچوب همکاری‌های دو سازمان، زمینه اتخاذ رویه‌های هماهنگ، حمایت مؤثرتر از مسئولان فنی و بهداشتی و ارتقای سطح نظارت بر زنجیره تأمین و تولید محصولات سلامت‌محور فراهم شود.

مراسم امضای اساسنامه کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی استانی و کشوری با هدف تقویت جایگاه حرفه‌ای مسئولان فنی و توسعه همکاری‌های سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.