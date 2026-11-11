به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، هادی رجایی نیا در هشتمین کارگروه ساماندهی گندم ، آرد و نان استان با تأکید بر ضرورت ساماندهی نظام توزیع آرد و ارتقای کیفیت نان گفت: توزیع آرد در بخش‌های مختلف باید بر مبنای اطلاعات سامانه‌ای انجام شود و با توسعه نظارت‌های هوشمند، زمینه تخلف در این حوزه به حداقل برسد.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال، هوشمندسازی نظارت‌ها در حوزه آرد و نان با جدیت دنبال شده و علاوه بر افزایش سطح نظارت در استان، عملکرد استان‌ها نیز در سطح ملی رصد می‌شود.

رجایی نیا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای استفاده از ظرفیت سامانه نانینو و تجهیزات هوشمند در نانوایی‌ها افزود: خراسان شمالی در زمینه هوشمندسازی نظارت‌ها از استان‌های پیشرو است و استفاده از داده‌ها و آمار سامانه، شناسایی تخلفات و برخورد با متخلفان، در مسیر واقعی‌سازی میزان مصرف آرد و نان و حذف زمینه‌های تخلف مؤثر بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کمبود آرد در شهرستان‌های استان وجود ندارد، تصریح کرد: تأمین آرد به‌تنهایی پاسخگوی نیاز این حوزه نیست و مدیریت، کنترل و نظارت مستمر بر فرآیند توزیع و مصرف نیز ضرورت دارد.

وی ادامه داد: مطالبات شهرستان‌ها در این زمینه باید به‌صورت جدی پیگیری شود و آسیب‌های احتمالی اجرای طرح‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی کارگروه‌های ساماندهی آرد و نان در شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش عملکرد دو ماه اخیر، تخلفات شناسایی‌شده در شهرستان‌ها باید از سوی فرمانداران پیگیری شود و دستگاه‌های اجرایی عضو این کارگروه نیز همکاری لازم را برای رسیدگی و رفع مشکلات داشته باشند.

وی همچنین ساماندهی توزیع آرد و نان روستایی و عشایری را از اولویت‌های این حوزه برشمرد و گفت: تا پایان شهریورماه، ۳۹ هزار و چهار نفر دریافت‌کننده سهمیه آرد و نان روستایی و عشایری در استان ثبت شده‌اند و لازم است اطلاع‌رسانی‌ها دقیق باشد تا سهمیه صرفاً به افراد واجد شرایط و مشمول طرح اختصاص یابد. سامانه نیز باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که امکان بروز تخلف در این فرآیند به حداقل برسد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی در پایان بر ضرورت ارتقای کیفیت نان تأکید کرد و گفت: با نانوایی‌هایی که نان با کیفیت نامناسب عرضه می‌کنند باید برخورد شود و در کنار آن، اشکالات ساختاری این حوزه نیز مورد بررسی و چاره‌اندیشی قرار گیرد. همچنین درجه‌بندی نانوایی‌ها در شهرستان‌ها باید با جدیت دنبال شود تا زمینه ارتقای کیفیت خدمات و ساماندهی بهتر این بخش فراهم شود.