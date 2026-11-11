با افزایش چشمگیر مراجعان سرپایی با علائم شبه‌آنفلوانزا از ۹ درصد به ۱۸ درصد در هفته اخیر، دستورالعملهای بهداشتی و مراقبتی در واحد‌های درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشدید شد.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: سهم مراجعان با علائم شبه‌آنفلوانزا (ILI) در مراکز مشهد در این هفته به هجده درصد رسیده در حالیکه این رقم در هفته قبل حدود نه درصد بود.

احمدیان افزود : آمار تست‌های تأییدی آنفلوانزا نیز از مرز ۱۰ درصد (مرز هشدار بالا) عبور کرده است که نشان‌دهنده یک روند صعودی و نگران‌کننده در شیوع این بیماری است.

وی گفت : از سازمان‌های ذیربط از جمله دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و سایر نهاد‌های اجرایی درخواست شده است تا مدیریت تجمعات در اماکن سرپوشیده را به دقت اعمال کنند. توصیه‌های بهداشتی شامل استفاده حتمی از ماسک در محیط‌های عمومی، پرهیز از حضور در جمع هنگام احساس ناخوشی، خودقرنطینه کردن افراد در منزل و شستشوی مداوم دست‌ها است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: رعایت دقیق این دستورالعملها برای گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله سالمندان، مادران باردار و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای نظیر دیابت، فشار خون بالا و نقص سیستم ایمنی نیز ضروری است.