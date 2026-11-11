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گوگل عرضه عمومی مدل هوش مصنوعی «جمینای ۴ کربن» را آغاز کرد؛ قدرتمندترین مدل این شرکت که با تمرکز بر برنامهنویسی پیچیده، پژوهشهای علمی عمیق و هماهنگسازی چندین ایجنت هوش مصنوعی توسعه یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از شرکت گوگل ، این شرکت فرایند عرضه عمومی جدیدترین مدل هوش مصنوعی خود، جمینای ۴ کربن (Gemini ۴ Carbon) را آغاز کرده است. این مدل که پیشتر تنها در اختیار گروه محدودی از متخصصان و مدافعان امنیت سایبری قرار داشت، اکنون برای گروههای بیشتری از کاربران و توسعهدهندگان در دسترس قرار گرفته است.