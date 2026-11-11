به گفته گوگل، جمینای ۴ کربن پیشرفته‌ترین مدل هوش مصنوعی این شرکت محسوب می‌شود و برای انجام وظایف پیچیده و چندمرحله‌ای، از جمله برنامه‌نویسی پیشرفته و تحقیقات علمی عمیق، طراحی شده است. این مدل در مقایسه با مدل پیشین گوگل، Argon، توان پردازشی بالاتری دارد و برای پروژه‌هایی که به استدلال و هوشمندی بیشتری نیاز دارند، بهینه شده است.





یکی از قابلیت‌های جدید این مدل، ویژگی «Swarm» در پلتفرم توسعه هوش مصنوعی Antigravity است. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد تنها با وارد کردن یک دستور متنی، گروهی هماهنگ از ایجنت‌های هوش مصنوعی تشکیل دهند تا بخش‌های مختلف یک پروژه را به‌صورت هم‌زمان پیش ببرند.

دسترسی به جمینای ۴ کربن از طریق API جمینای در Google AI Studio و سرویس Gemini for Business برای توسعه‌دهندگان و شرکت‌های دارای اشتراک تجاری فراهم شده است. همچنین مشترکان طرح Google AI Ultra می‌توانند از این مدل در اپلیکیشن جمینای، حالت هوش مصنوعی جست‌وجوی گوگل و پلتفرم Antigravity استفاده کنند.



