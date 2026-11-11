مدیرکل جمعیت وزارت بهداشت با اشاره به شتاب سالمندی در ایران گفت: کشور برای مواجهه با افزایش جمعیت سالمند به آمادگی و زیرساخت‌های گسترده‌تری نیاز دارد. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان همچنین از تدوین سند ملی سالمندان و طراحی داشبوردی برای پایش عملکرد دستگاه‌ها و ثبت اطلاعات سالمندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه «روی خط خبر» با موضوع سالمندی، دکتر رضا سعیدی، مدیرکل جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و مجید فولادیان، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، درباره سازوکار‌های رسیدگی به امور سالمندان، خدمات سلامت، معیشت و اشتغال آنان گفت‌و‌گو کردند.

تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها

رضا سعیدی مدیرکل جمعیت وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت دبیرخانه شورای ملی سالمندان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این دبیرخانه وظیفه هماهنگی و تقسیم کار میان دستگاه‌های مرتبط را بر عهده دارد. به گفته او، مسائل سالمندان از توانبخشی و درمان بیماری‌های مزمن تا حمایت‌های اجتماعی و مالی، حوزه‌های متفاوتی را دربرمی‌گیرد و نمی‌توان همه این وظایف را به یک نهاد واگذار کرد.

او درباره کفایت هماهنگی‌های موجود گفت نمی‌توان ادعا کرد که در این حوزه کاری بر زمین نمانده است؛ به‌ویژه آنکه سالمندی در ایران با سرعت بالایی در حال افزایش است. سعیدی گفت افراد بالای ۶۰ سال سالمند محسوب می‌شوند و ایران ممکن است ظرف دو دهه به سهمی نزدیک به ۳۰ درصد سالمند در جمعیت برسد؛ مسیری که در کشور‌هایی مانند ژاپن طی چند دهه طول کشیده است.

مجید فولادیان رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: شورای ملی سالمندان ۱۷ دستگاه عضو دارد و برگزاری جلسات شورا با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور، به گفته او، قدرت پیگیری مصوبات و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها را افزایش داده است. او هماهنگی میان دستگاه‌ها و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات را از نیاز‌های اصلی این حوزه دانست.

تدوین سند ملی و راه‌اندازی داشبورد سالمندان

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان از آماده‌شدن پیش‌نویس سند ملی سالمندان خبر داد و گفت: دستگاه‌ها متن سند را بررسی کرده‌اند و قرار است پس از تکمیل بررسی‌ها، در شورای ملی سالمندان تصویب و ابلاغ شود. به گفته فولادیان، این سند نقش و وظایف دستگاه‌های مختلف را مشخص می‌کند.

او افزود: برای پیگیری اجرای سند، داشبوردی طراحی شده است تا عملکرد دستگاه‌ها در انجام وظایفشان در حوزه سالمندی رصد شود. فولادیان همچنین گفت طراحی داشبورد ملی سالمندان به شورای ملی سالمندان سپرده شده و قرار است اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی، محل سکونت، بیماری‌ها و نیاز‌های سالمندان در آن گردآوری شود. به گفته او، این اطلاعات می‌تواند مبنای سیاست‌گذاری و تقسیم بهتر خدمات میان دستگاه‌ها باشد.

پوشش مراقبتی سالمندان؛ حدود ۴۰ درصد

سعیدی گفت: در حوزه سلامت سالمندان باید پیشگیری، درمان و توانبخشی از یکدیگر تفکیک شوند و تمرکز اصلی بر پیشگیری و غربالگری به‌موقع باشد. او با اشاره به امید به زندگی حدود ۷۵ تا ۷۶ سال در ایران گفت بسیاری از سالمندان، به‌طور متوسط، دهه پایانی عمر خود را با بیماری‌های مزمن و گاه چند بیماری هم‌زمان سپری می‌کنند؛ وضعیتی که هم برای فرد و هم برای نظام سلامت هزینه‌زاست.

به گفته مدیرکل جمعیت وزارت بهداشت، پوشش غربالگری و مراقبت سالمندان بر اساس آمار سامانه‌ها حدود ۴۰ درصد است. او توضیح داد که مراقبت در روستا‌ها فعال‌تر است، اما در شهر‌ها سالمندان معمولاً باید خودشان به مراکز مراجعه کنند. در نتیجه، سالمندانی که تنها هستند یا امکان مراجعه ندارند ممکن است از خدمات مراقبتی جا بمانند.

سعیدی ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه پزشک خانواده، مراقبت‌ها از حالت غیرفعال به مراقبت فعال‌تر تبدیل شود. او همچنین گفت: خدمات پایه پیشگیری، از جمله واکسیناسیون، کنترل فشار خون و پیگیری دیابت، در سطح یک رایگان است و خدمات بیمارستانی نیز در صورت مراجعه از مسیر نظام ارجاع، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

او با اشاره به کمبود زیرساخت‌های تخصصی سالمندی گفت در شرایط فعلی شمار پزشکان متخصص و نیرو‌های آموزش‌دیده کافی نیست و با افزایش جمعیت سالمند، این کمبود می‌تواند جدی‌تر شود. به گفته سعیدی، آموزش مراقبان سلامت و مربیان مراقبت از سالمندان آغاز شده و قرار است به‌صورت دوره‌ای ادامه یابد.

اشتغال پس از بازنشستگی و دغدغه معیشت

فولادیان با بیان اینکه متوسط سن بازنشستگی در ایران حدود ۵۲ و نیم سال است، گفت: نگاه خطیِ «تحصیل، اشتغال و سپس بازنشستگی» در بسیاری از کشور‌ها جای خود را به الگویی داده است که در آن افراد در مراحل مختلف زندگی آموزش می‌بینند و در صورت تمایل و توانایی به فعالیت ادامه می‌دهند.

او گفت: دبیرخانه شورای ملی سالمندان در حال تدوین سند اشتغال نقره‌ای است تا برای سالمندانی که مایل به کار هستند، فرصت‌های شغلی متناسب با شأن و تخصصشان فراهم شود. فولادیان تأکید کرد سالمندان نباید دغدغه معیشت داشته باشند و گفت افت درآمد پس از بازنشستگی از مسائلی است که باید صندوق‌های بازنشستگی برای آن راه‌حل پیدا کنند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان همچنین از پیگیری برای بهره‌مندی بازنشستگان از امکانات رفاهی محل کار پیشین خود خبر داد و گفت: بر اساس اعلام او، خدمات دندان‌پزشکی برای بازنشستگان بالای ۶۰ سال تأمین اجتماعی رایگان شده است.

سعیدی در جمع‌بندی گفت: سالمندی فقط مسئله مالی نیست و «تنهایی و انزوا» از مهم‌ترین چالش‌های سالمندان است. او افزود حفظ جایگاه اجتماعی و شخصیت فرد در جامعه نیز باید در سیاست‌های مرتبط با سالمندی مورد توجه قرار گیرد.