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۱۲۰ قطعه زمین با کاربری مسکونی در روستای خواجهنفس شهرستان گمیشان قرعه کشی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛این مراسم با حضور مدیر بنیاد مسکن شهرستان، نماینده فرماندار، بخشدار مرکزی، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای خواجهنفس برگزار و زمینهای پیشبینیشده به متقاضیان واجد شرایط تخصیص یافت.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، با تأکید بر رویکرد این نهاد در تأمین مسکن و حمایت از اقشار مختلف جامعه گفت: علاوه بر واگذاری زمین به متقاضیان، بنیاد مسکن با پیشبینی تسهیلات قرضالحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله، زمینه تسهیل و تسریع در فرآیند ساختوساز را فراهم میکند.
داوود خسروی افزود: عواید حاصل از این واگذاریها نیز در همان محل هزینه خواهد شد تا زمینه توسعه و آبادانی روستا و اجرای برنامههای عمرانی و خدماتی بیش از پیش فراهم شود.
وی تأمین زمین، حمایت مالی و تسهیل ساخت مسکن را از محورهای مهم برنامههای بنیاد مسکن در مسیر تحقق اهداف طرح «خانه امید» و افزایش امید به خانهدار شدن در مناطق روستایی دانست.