به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛این مراسم با حضور مدیر بنیاد مسکن شهرستان، نماینده فرماندار، بخشدار مرکزی، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای خواجه‌نفس برگزار و زمین‌های پیش‌بینی‌شده به متقاضیان واجد شرایط تخصیص یافت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان، با تأکید بر رویکرد این نهاد در تأمین مسکن و حمایت از اقشار مختلف جامعه گفت: علاوه بر واگذاری زمین به متقاضیان، بنیاد مسکن با پیش‌بینی تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله، زمینه تسهیل و تسریع در فرآیند ساخت‌وساز را فراهم می‌کند.

داوود خسروی افزود: عواید حاصل از این واگذاری‌ها نیز در همان محل هزینه خواهد شد تا زمینه توسعه و آبادانی روستا و اجرای برنامه‌های عمرانی و خدماتی بیش از پیش فراهم شود.

وی تأمین زمین، حمایت مالی و تسهیل ساخت مسکن را از محورهای مهم برنامه‌های بنیاد مسکن در مسیر تحقق اهداف طرح «خانه امید» و افزایش امید به خانه‌دار شدن در مناطق روستایی دانست.