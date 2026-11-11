رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور بر ضرورت گسترش مشارکت مردمی در توسعه و بازسازی عتبات تأکید کرد و این حرکت را فرصتی ارزشمند برای تکریم زائران و سهیم شدن در میزبانی از محبان خاندان عصمت و طهارت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، در جمع مدیران ستادهای استانی این مجموعه، با اشاره به جایگاه والای خدمت در مسیر اهل‌بیت(ع)، اظهار داشت که حضور در این عرصه، توفیقی ارزشمند است که باید همواره شکرگزار آن بود و قدر چنین فرصتی را دانست.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی

عضو هیات امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت، افزود: «مردم در سراسر کشور از علاقه و دلدادگی عمیقی به اهل‌بیت(ع) برخوردارند و هنر ستاد آن است که این محبت و ارادت را به فرصتی برای مشارکت در خدمت به استان‌های مقدس تبدیل کند.» وی خاطرنشان کرد که زمینه مشارکت در این حرکت معنوی باید برای تمامی اقشار جامعه، از جمله خیران، نیکوکاران و گروه‌های مردمی فراهم شود تا همه بتوانند متناسب با توان خود در این مسیر سهمی داشته باشند.

نمونه موفق توسعه با همت ایرانیان

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با یادآوری موفقیت‌های اخیر، به بهره‌برداری از طرح توسعه حرم امام علی(ع) اشاره کرد و گفت: «تحویل طرح صحن و شبستان حضرت فاطمه زهرا(س) با همت ایرانیان در سال گذشته، نشان داد که هر کمک، هرچند کوچک، می‌تواند گامی مؤثر در آبادانی خانه‌های نورانی اهل‌بیت(ع) باشد و ثواب معنوی آن نصیب همه مشارکت‌کنندگان گردد.»

خدمت در مسیر میزبانی از زائران

وی با اشاره به اینکه ستاد توسعه و بازسازی عتبات یک مجموعه مردم‌نهاد است، افزود: «ما در این ستاد، کارگزارانی هستیم که افتخار داریم در مسیر میزبانی اهل‌بیت(ع) از زائران نقش داشته باشیم. مشارکت در این خدمت، در واقع سهیم شدن در میزبانی از زائران است و ثواب آن نصیب کسانی می‌شود که با نیت خالص در این مسیر گام برمی‌دارند.»

حرم‌های مطهر؛ مأمن انسان‌های جویای آرامش

وی با تأکید بر جایگاه حرم‌های مطهر به‌عنوان کانون‌های محبت، معرفت و معنویت، خاطرنشان کرد: «حرم‌های اهل‌بیت(ع) پناهگاه انسان‌های گرفتار و مأمن جویندگان آرامش، امنیت، حکمت و معرفت‌اند. توسعه و آبادانی این استان‌های مقدس و فراهم کردن فضاهایی شایسته برای حضور زائران، خدمتی ارزشمند به محبان خاندان عصمت و طهارت است.»

تأکید بر اخلاص و نیت خالصانه در خدمت

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با استناد به آیات قرآن کریم، بر اهمیت نیت و انگیزه در فعالیت‌های این ستاد تأکید کرد. وی با اشاره به سیره ایثارگرانه اهل‌بیت(ع) و آیه شریفه «إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا»، یادآور شد که مشارکت در بازسازی عتبات باید با همین روحیه اخلاص انجام شود.

حاج علی‌اکبری در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت، پاکدستی، امانت‌داری و خوش‌نامی، اعتماد مردم را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و گفت: «هرچه این خدمت با صداقت و اخلاص بیشتری همراه باشد، به مرام صاحبان این خانه‌های نورانی نزدیک‌تر خواهد بود. مشارکت مردمی، ضامن تداوم و پیشرفت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در عتبات عالیات است.»

راه ارتباطی برای مشارکت

علاقه‌مندان به مشارکت و اهدای نذر به طرح‌های توسعه عتبات می‌توانند به تارنمای ستاد توسعه و بازسازی عتبات به نشانی **atabat.org** مراجعه کرده یا از طریق شماره‌گیری کد دستوری **ستاره۷۲مربع** اقدام کنند.