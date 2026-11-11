بر اساس طرح سازگاری با کم آبی در استان در ۵ سال گذشته، مقرر شده بود ۱۸۲ میلیون متر مکعب، در مصرف آب صرفه جویی شود که با ۸۰ درصد موفقیت در آخرین سال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بهروز محمدی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در جلسه شورای مدیریت منابع آب استان گفت: سازگاری با کم‌آبی در قالب ۲ برنامه پنج ساله در استان در حال اجراست و طبق ارزیابی در فاز اول آن که از سال ۱۴۰۰ شروع شده، تاکنون بیش از ۱۴۹ میلیون مترمکعب در مصرف منابع سطحی و زیرزمینی صرفه جویی شده است.

بهروز محمدی افزود: برنامه های سازگاری با کم آبی استان اردبیل به عنوان سند در قالب ۶ راهبرد و ۳۵ برنامه عملیاتی با تکالیف اعلامی برای هفت دستگاه اجرایی استان تا سال ۱۴۱۰ اجرا می شود.

وی افزود: طبق ارزیابی صورت گرفته توسط دانشگاه محقق اردبیلی بعنوان یک نهاد بی طرف، با تلاش‌های صورت گرفته بیش از ۸۱ درصد برنامه های سند تحقق یافته است و برنامه ها و تکالیف باقیمانده تا پایان سال پیگیری خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل ادامه داد: شرکت آب منطقه ای اردبیل به تکالیف خود در قالب انسداد چاه‌های غیرمجاز، تقلیل منصوبات چاه‌های دارای اضافه برداشت، نصب کنتورهای هوشمند و حجمی و تعدیل پروانه های بهره برداری در بخش آب زیرزمینی و بهسازی، ترمیم و لاینینگ شبکه آبیاری و زهکشی مغان در بخش آبهای سطحی اقدام نموده و بیش از ۸۳ درصد برنامه ها اجرا شده است.

محمدی تصریح کرد: طبق ارزیابی بعمل آمده، شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در فاز اول این برنامه تاکنون در بخش آب زیرزمینی از ۵۰ میلیون متر مکعب منابع هدفگذاری شده حدود ۴۵ میلیون و در بخش آب سطحی از ۵۰ میلیون متر مکعب منابع مورد هدف بیش از ۴۳ میلیون متر مکعب صرفه جویی بعمل آورده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر سدهای استان گفت: در حال حاضر ۱۹۰ میلیون مترمکعب آب در پشت سدهای استان ذخیره سازی شده است و این آمار نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد.

محمدی همچنین با اشاره به کاهش ۱۹ درصدی ورودی سدهای استان از ابتدای سال آبی ابراز امیدواری کرد که با وجود بارش های اخیر ذخایر سدهای استان افزایش یابد.