مدیرکل امور مالیاتی استان فارس از وصول بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از واحدهای آلاینده در هفت ماه نخست امسال خبر داد و گفت این مبالغ به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های متأثر از آلودگی پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حمیدرضا منتظری مدیرکل امور مالیاتی فارس در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ، عوارض آلایندگی را اهرمی بازدارنده برای ترغیب واحد‌های تولیدی و صنعتی به رعایت استاندارد‌ها و کاهش آلودگی دانست و افزود: در هفت ماه نخست امسال بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از واحد‌های آلاینده وصول و به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های متأثر از آلودگی پرداخت شده است تا در راستای حفظ محیط زیست و توسعه خدمات شهری و روستایی هزینه شود.

وی با اشاره به تغییرات اقلیمی، کاهش نزولات جوی و چالش‌های زیست‌محیطی گفت: این شرایط نیازمند عزم جدی همه دستگاه‌های اجرایی است و همه باید در صیانت از محیط زیست نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس با تأکید بر اینکه حفظ محیط زیست از اولویت‌های مهم و دغدغه‌های اساسی است، اعلام کرد ۹۷ درصد درآمد‌های عمومی استان از طریق مالیات تأمین می‌شود.

منتظری با اشاره به عملکرد مالیاتی استان در سال جاری گفت: در هفت ماه نخست امسال حدود ۲۵ همت درآمد مالیاتی وصول شده و در بخش ارزش افزوده نیز ۸ همت عوارض وصول شده است که این مبالغ برای توسعه و عمران استان به‌طور مستقیم به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت شده است.