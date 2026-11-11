به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، این نفتکش متخلف بامداد امروز در منطقه ناامن و ممنوعه شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی، دچار آتش‌سوزی شده است.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه دریادلان نیروی دریایی با قدرت شرق تنگه هرمز را رصد کرده و تحت کنترل دارند، به صاحبان شناورها توصیه کرد: عبور امن از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با نیروهای مسلح و رعایت قوانین دریانوردی است.